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Криштиану Роналду раскрыл секретного гостя его YouTube-канала, который «сломает интернет»

Криштиану Роналду раскрыл секретного гостя его YouTube-канала, который «сломает интернет»
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Звёздный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что тем самым гостем его YouTube-канала, про которого португалец заявил: «Мы сломаем интернет», является блогер MrBeast.

MrBeast (настоящее имя — Джеймс Стивен Дональдсон. — Прим. «Чемпионата») является одним из самых известных YouTube-блогеров в мире, имея аудиторию в 330 млн подписчиков, тогда как у недавно создавшего канал Роналду — 65 млн.

Премьера эпизода с участием MrBeast запланирована на YouTube-канале Криштиану на сегодня, 21 ноября.

Напомним, ранее участие в нескольких эпизодах на YouTube-канале Роналду приняли непосредственно сам Фердинанд и подруга Криштиану Джорджина Родригес.

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