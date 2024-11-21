Советник президента «Барселоны»: для меня Месси на четыре головы выше Роналду

Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, сравнил аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Также он ответил на вопрос, заслужил ли форвард «Реала» Винисиус «Золотой мяч» — 2024.

«Родри воплощает то, что такое «Золотой мяч», хотя уровень Винисиуса был очень высоким. Но что оценивается? Если талант, то Винисиус мог бы выиграть. Если так, то Месси выиграл бы 13 «Золотых мячей». Криштиану? Для меня Месси лучше, он на четыре головы выше Криштиану. Карвахаль? Возможно, но защитнику его никто не даёт. И вообще критерии неясны. Мне нравится, какой посыл Родри передаёт детям. Не тот, что у Винисиуса», — приводит слова Масипа Marca.

Победителем «Золотого мяча» — 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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