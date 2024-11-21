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Тренер Бразилии высказался о неудачных результатах сборной в отборе к ЧМ-2026

Тренер Бразилии высказался о неудачных результатах сборной в отборе к ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор ответил на вопрос относительно результатов национальной команды в квалификации к чемпионату мира — 2026.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 12-й тур
20 ноября 2024, среда. 03:45 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Уругвай
0:1 Вальверде – 55'     1:1 Жерсон – 62'    

«Мы показали хороший футбол в последних двух матчах, но нам просто не везло. Я верю в команду и надеюсь, что всё наладится. В Бразилии все ориентированы на результат, и я это хорошо понимаю, так как во всех клубах, где мне приходилось работать, я стремился к достижению успеха. Думаю, мне удалось выполнить свои обещания в большинстве из них. Немаловажно, что мне оказывали доверие, и я старался оправдать его, добиваясь положительных результатов», — приводит слова Доривала L'Équipe.

Напомним, в последних двух матчах квалификации сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой и Уругваем. Обе встречи завершились со счётом 1:1. Бразилия расположилась на пятом месте после 12 туров, имея в активе 18 очков. Лидирует в квалификации Аргентина, на счету которой 25 очков.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 11-й тур
15 ноября 2024, пятница. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 1
Бразилия
0:1 Рафинья – 43'     1:1 Сеговия – 46'    
Удаления: Гонсалес – 89' / нет
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