Наир Тикнизян ответил на вопрос о ежемесячных тратах на семью

Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, сколько денег тратит в месяц на себя и свою семью.

«Мне без разницы, кто на какую сумму живёт. Для меня важно, чтобы моим детям, семье и всем родным хватало на всё. Сколько трачу в месяц? Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и три результативные передачи. На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.

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