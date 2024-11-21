«Какие-то малыши вышли». Генич отреагировал на состав Брунея в матче со сборной России

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о футболистах Брунея в товарищеском матче со сборной России, который завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 11:0.

«В Стамбуле «Фенербахче» принимал «Зенит» в рамках коммерческих игр, которые были у «Зенита» уже до этого. И в это же время в Краснодаре сборная России просто избивала малышей из Брунея. Самый высокий игрок брунейской сборной — 1,75. у меня — 1,78. Это я про рост. И, соответственно, понимаете, вся сборная ниже меня в среднем сантиметров на 7-8, а то и больше. Действительно какие-то малыши и вышли. Ну я не склонен тут как-то критиковать изгаляться и троллить сборную Брунея. Здорово, что приехали, молодцы»— сказал журналист в шоу «Лови Генича».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские встречи.

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