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«Какие-то малыши вышли». Генич отреагировал на состав Брунея в матче со сборной России

«Какие-то малыши вышли». Генич отреагировал на состав Брунея в матче со сборной России
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о футболистах Брунея в товарищеском матче со сборной России, который завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 11:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«В Стамбуле «Фенербахче» принимал «Зенит» в рамках коммерческих игр, которые были у «Зенита» уже до этого. И в это же время в Краснодаре сборная России просто избивала малышей из Брунея. Самый высокий игрок брунейской сборной — 1,75. у меня — 1,78. Это я про рост. И, соответственно, понимаете, вся сборная ниже меня в среднем сантиметров на 7-8, а то и больше. Действительно какие-то малыши и вышли. Ну я не склонен тут как-то критиковать изгаляться и троллить сборную Брунея. Здорово, что приехали, молодцы»— сказал журналист в шоу «Лови Генича».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские встречи.

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