Гвардиола рассказал о неприятных эпизодах работы в «Сити», за которые он не гордится собой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о неприятных эпизодах будучи наставником «горожан», связанных с эмоциональными выпадами.

«Иногда я не горжусь собой, особенно сразу после игры, когда выхожу на эмоциях и передаю их игрокам… Я человек, я совершаю ошибки, и мне это не нравится. В тот момент, когда команда играет в меньшинстве (удаление Родри в матче с «Ноттингем Форест» в АПЛ — 2023/2024 (2:0). — Прим. «Чемпионата») или ещё и назначается ненужный пенальти (Филип Фоден привёз пенальти в свои ворота в компенсированное время матча с «Кристал Пэлас» в АПЛ — 2023/2024 (2:2). — Прим. «Чемпионата»), я не могу себя контролировать», — приводит слова Гвардиолы Goal.com со ссылкой слова тренера в документальном фильме английского клуба «Вместе: 4 в ряд».

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством 53-летнего тренера «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов.

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