Советник президента «Барселоны» — о Мбаппе в «Реале»: видно, что им некомфортно

Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался об игре французского нападающего Килиана Мбаппе в «Реале».

«Это отличная команда с невероятными игроками, но видно, что им некомфортно играть. Это «Реал» чемпионского уровня, куда пришел Мбаппе, но он играет на позиции девятки, на которой не выступал последние годы. Это непросто. Когда этот игрок будет в своей лучшей форме, он станет машиной», — приводит слова Масипа Marca.

В нынешнем Мбаппе принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи.

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