Будущий владелец ФК «Париж» рассказал о возможном сотрудничестве с Клоппом

Будущий владелец футбольного клуба «Париж», являющийся членом самой богатой семьи Франции, Антуан Арно объявил, что немецкий специалист Юрген Клопп в составе группы «Ред Булл», которой будет принадлежать 11% акций парижского клуба, будет участвовать в проекте французского клуба.

«Я несколько раз разговаривал с Клоппом, и он очень, очень рад работать с нами. Мы не придём одни. «Ред Булл» рядом с нами, потому что мы знаем, в чём мы хороши, а в чём нет. У нас есть навыки управления, но нет навыков в футбольных операциях. У «Парижа», вероятно, лучший кадровый резерв в мире, он может соперничать только с «Сан-Паулу». Революционные инструменты обработки данных «Ред Булл» и Клоппа окажут большую помощь нашим усилиям по скаутингу.

«ПСЖ» — это клуб, который я люблю с 12 лет. Вы никогда не услышите от меня ничего негативного о нём. Я не исключаю конкуренции двух клубов в столице Франции», — приводит слова Арно французское издание L'Équipe.

На данный момент ФК «Париж» выступает во французской Лиге 2, где располагается на первой строчке в турнирной таблице с 27 очками после 13 игр.

Напомним, немецкий специалист с 1 января станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл». Ранее Клопп возглавлял «Ливерпуль», с которым выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и другие трофеи.

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