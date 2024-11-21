Генич подробно объяснил, для чего сборной России нужны матчи с Брунеем и Сирией

46-летний известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о товарищеских матчах с Брунеем и Сирией.

«Сборная России играет матчи, которые официально зарегистрированы ФИФА, даже матч Россия — Бруней судил арбитр с нашивкой ФИФА. И для сборной сейчас это чрезвычайно важно. Если бы сборная не играла эти матчи, которые санкционированы ФИФА, которые с разрешения ФИФА, которые официально идут в зачёт для набора очков сборной России, то был бы другой разговор.

Рано или поздно мы вернёмся. Рано или поздно Россию допустят до международных соревнований, и чтобы не растерять всё, что нажито было непосильным трудом в прошлые годы, сборной России сейчас играет не абы с кем, а кто захотел, с кем смогли договориться. Бруней, Сирия, Вьетнам, Таиланд — замечательно. Пусть эти матчи сборной будут, но сборная играет только те матчи, за которые дают рейтинговые очки. Пусть эти очков немного, но, тем не менее, они есть. И так курочка по зёрнышку. Потом когда нас допустят, мы сильно в рейтинге соответственно не упадём. Когда будет отбор на чемпионат мира или чемпионат Европы… Ну, сами понимаете, мы можем в такую группу угодить, что мало не покажется. Поэтому РФС делает свою работу, сборное делает свою работу, а недовольные будут всегда», — сказал журналист в шоу «Лови Генича».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские встречи.

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