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В ESPN предположили, как далеко может пройти «Атланта» с Миранчуком в плей-офф МЛС

В ESPN предположили, как далеко может пройти «Атланта» с Миранчуком в плей-офф МЛС
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Американское издание ESPN считает, что футбольный клуб «Атланта Юнайтед» не сможет пройти стадию 1/4 финала плей-офф МЛС, в которой сыграет с «Орландо Сити».

США — Major League Soccer . 1/4 финала
24 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Орландо Сити
Орландо
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Источник отмечает, что «Орландо» является крайне неудобным соперником для «Атланты», несмотря на сенсационную победу «пятиполосных» в противостоянии с «Интер Майами» Лионелем Месси в 1/8 финала турнира. Во второй раз подряд подопечные Роба Валентино не смогут повторить успех.

Напомним, встреча между «Атлантой» и «Орландо Сити» пройдёт американском Орландо 24 ноября.

За «пятиполосных» выступает российский атакующий хавбек Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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