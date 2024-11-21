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Златан Ибрагимович рассказал о своей роли в «Милане»

Златан Ибрагимович рассказал о своей роли в «Милане»
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей работе в качестве советника итальянского клуба.

«Мы много общаемся с игроками. Лично я много с ними общаюсь, у меня ежедневный контакт. Часть моей роли — быть рядом с игроками, помогать им, давать им советы. В разных ситуациях есть разная динамика, и это часть моего пути. Амбиция — творить историю. Творить историю означает выигрывать трофеи, и «Милан» исторически выигрывал много трофеев. Очевидно, что мы стремимся к этому сейчас, всё в процессе. Многие вещи должны идти хорошо, и вы должны доверять процессу, потому что вы работаете по-разному и в разных условиях», — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года.

«Милан» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, в активе команды 18 очков по итогам 11 туров.

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