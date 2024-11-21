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Лидер «Байера» Вирц намерен перейти в «Манчестер Сити» за € 120 млн — Caught Offside

Лидер «Байера» Вирц намерен перейти в «Манчестер Сити» за € 120 млн — Caught Offside
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21-летний атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц хочет перейти в английский «Манчестер Сити» за € 120 млн. Об этом сообщает интернет-портал Caught Offside.

По информации источника, немецкий хавбек хочет стать заменой бельгийца Кевина Де Брёйне, у которого заканчивается контракт с «горожанами». Футболист предпочитает перейти именно в английский клуб, потому что не видит возможности играть в стартовом составе «Реала» и «Баварии», которые ранее считались фаворитами на подписание немца.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 23 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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