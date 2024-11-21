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Генич: Дзюба манипулирует общественностью

Генич: Дзюба манипулирует общественностью
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о желании нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.

«Карпин говорил, что не будет вызывать футболистов, которым далеко за 30 лет, чтобы они ставили рекорды. Сам Дзюба поднимает тему, что хочет еще сыграть за сборную, желательно против сильного соперника, чтобы побить рекорд по голам Кержакова. Он манипулирует общественностью. Его можно понять. Хочется выйти, голик заковырять, своё имя в историю вписать. Артем прекрасно понимает, что при других обстоятельствах при Карпине в сборной это сделать было бы сложно», — написал в своём блоге в Дзен.

Напомним, 15 ноября сборная России в товарищеском матче разгромила национальную команду Брунея со счётом 11:0, а 19 ноября обыграла Сирию со счётом 4:0.

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