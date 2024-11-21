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В «Лилле» приняли решение по звезде клуба на фоне интереса со стороны «Баварии»

В «Лилле» приняли решение по звезде клуба на фоне интереса со стороны «Баварии»
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Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался о будущем 24-летнего нападающего «догов» Джонатана Дэвида, интерес к которому проявляют многие топ-клубы Европы.

«Джонатан Дэвид не уйдёт из нашего клуба в в январе», — приводит слова Летанга французское издание RMC Sport.

Напомним, контракт Дэвида с «Лиллем» истекает летом 2025 года, из-за чего появляется возможность подписать его в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что руководству мюнхенской «Баварии» нравится футбол, демонстрируемый канадским футболистом, поэтому клуб включил его в список своих интересов.

В нынешнем сезоне Дэвид принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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