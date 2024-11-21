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Стало известно, кто сыграет правого защитника Реала в ближайшем матче на фоне травм профильных игроков

Стало известно, кто сыграет правого защитника в «Реале» на фоне травм профильных игроков
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Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде будет играть на позиции правого защитника в ближайшем матче «сливочных» в рамках 14-го тура Ла Лиге с «Леганесом». Об этом сообщает популярный испанский журналист Хосе Луис Санчес в соцсети Х (ранее Twitter).

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, уругвайский полузащитник заменит травмированных профильных игроков Даниэля Карвахаля, выбывшего до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена, и Лукаса Васкеса, который получил мышечную травму и выбыл минимум на три недели.

Ранее сообщалось, что на главный тренер Карло Анчелотти рассчитывал использовать бразильского защитника Эдера Милитао на проблемной позиции, однако игрок также выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов».

Мадридский «Реал», набравший 27 очков, находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 33 очка.

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