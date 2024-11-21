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Орлов: когда в 1984-м на гаражах стали писать: «Зенит» — чемпион», я думал: «С ума сошли?»

Орлов: когда в 1984-м на гаражах стали писать: «Зенит» — чемпион», я думал: «С ума сошли?»
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Известный комментатор и журналист, бывший игрок ленинградских «Динамо» и «Зенита» Геннадий Орлов рассказал, когда поверил в реальность чемпионства «Зенита» в 1984 году.

«В те годы я постоянно мотался в Москву, поскольку комментировал на Гостелерадио не только футбол, но и хоккей, и даже плавание. На «Красной стреле» часто ездил с артистами. Мы были помоложе, общались — ночи были очень интересные! И в какой-то момент я начал замечать на подъезде к Ленинграду надписи на гаражах: «Зенит» — чемпион». Про себя думал: с ума, что ли, сошли? Как может «Зенит» выиграть золото? Я сам в это не верил. Но кто-то же бросил этот клич. И все вокруг вдруг заговорили, что это возможно. В 1983-м даже разговора об этом не было. И «Зенит» начал играть совсем неплохо. Собралась команда», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 21 ноября исполняется 40 лет первой победе «Зенита» в чемпионатах СССР и России.

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