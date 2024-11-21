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Геннадий Орлов: Садырина в Ленинграде любя называли «Пермяк солёные уши»

Геннадий Орлов: Садырина в Ленинграде любя называли «Пермяк солёные уши»
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Известный комментатор и журналист, бывший игрок ленинградских «Динамо» и «Зенита»
Геннадий Орлов вспомнил обстоятельства первого назначения Павла Садырина главным тренером «Зенита» в 1980-е.

«Лобановский ушёл в сборную и сам попросил Щербицкого, в ту пору первое лицо республики, поставить в киевское «Динамо» своего товарища Морозова. А «Зенит» Юрий Андреевич передал Садырину. Павел приехал в Ленинград из Перми, но долго играл в «Зените», был капитаном команды, помощником Морозова. Его в городе любили и уважали. Любя называли «Пермяк солёные уши». В Березниках Пермского края есть соляные копи. Мужики таскали мешки с солью на плечах, и поэтому у них уши были вечно солёные. Отсюда и пошло выражение «Пермяк солёные уши». Мы с Пашей в 1966 году познакомились. Когда я приехал в «Зенит», он уже был в команде. Один сезон мы вместе отыграли. Садырин был очень жёстким полузащитником — никого не пропускал мимо себя, умел мяч отбирать. Логично, что он и принял «Зенит». На морозовских дрожжах команда у Садырина в 1983 году поднялась до четвёртого места. Это был успех», — сказал Орлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 21 ноября исполняется 40 лет первой и единственной победе «Зенита» в чемпионате СССР.

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