«Для блокадников это была вторая победа после 9 мая». Орлов — о первом «золоте» «Зенита»

Известный журналист и комментатор, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов вспомнил об атмосфере после первого чемпионства сине-бело-голубых в 1984 году.

«Трансляция шла на всю страну. Николай Николаевич Озеров приехал из Москвы брать интервью для программы «Время», а я вёл прямой репортаж. Первый мяч «Металлисту» забил Коля Ларионов, «Зенит» легко выиграл — 4:1. Но надо сказать об атмосфере, которая царила в городе.

Ещё живо было довольно много блокадников. Так вот они говорили, что это вторая для них победа после 9 мая. Так успех своих футболистов воспринимали. Всё-таки ленинградцев было много в составе. А тот же Миша Бирюков уже в «Зените» превратился в замечательного вратаря и в 1984 году получил приз «Огонька» как лучший голкипер страны. И это при живом Дасаеве! Но именно Ренату в том сезоне забил два уникальных мяча со штрафных Желудков», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.