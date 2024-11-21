Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для блокадников это была вторая победа после 9 мая». Орлов — о первом «золоте» «Зенита»

«Для блокадников это была вторая победа после 9 мая». Орлов — о первом «золоте» «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и комментатор, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов вспомнил об атмосфере после первого чемпионства сине-бело-голубых в 1984 году.

«Трансляция шла на всю страну. Николай Николаевич Озеров приехал из Москвы брать интервью для программы «Время», а я вёл прямой репортаж. Первый мяч «Металлисту» забил Коля Ларионов, «Зенит» легко выиграл — 4:1. Но надо сказать об атмосфере, которая царила в городе.

Ещё живо было довольно много блокадников. Так вот они говорили, что это вторая для них победа после 9 мая. Так успех своих футболистов воспринимали. Всё-таки ленинградцев было много в составе. А тот же Миша Бирюков уже в «Зените» превратился в замечательного вратаря и в 1984 году получил приз «Огонька» как лучший голкипер страны. И это при живом Дасаеве! Но именно Ренату в том сезоне забил два уникальных мяча со штрафных Желудков», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Газзаев: «Зенит» остаётся командой, которая может выиграть седьмое чемпионство подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android