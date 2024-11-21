Геннадий Орлов ответил, кто из первого «золотого» «Зенита» достоин художественного фильма

Известный комментатор и журналист, бывший игрок ленинградских «Динамо» и «Зенита» Геннадий Орлов ответил, кто из «Зенита»-1984 заслуживает, чтобы о нëм сняли фильм, как о Черенкове.

«Конечно, Желудков. Я бы его всё-таки взял. Хотя он не даёт интервью никому, даже мне. «Не хочу», и всё. Что-то он не хочет говорить, понимаете? Закрыт. Не знаю, удастся мне его как-то разговорить или нет, но Желудков — очень интересный персонаж. В чемпионском «Зените» он был одним из лучших. Левша, играл замечательно. Я так и не понял, почему Желудкова ни разу не позвали в сборную. Конкуренция там, конечно, была высочайшая, но он же был бомбардиром, с поставленным ударом. Это ведь Юрий в «золотом» 1984-м забил два уникальных гола со штрафных спартаковцу Дасаеву», — сказал Орлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 21 ноября исполняется 40 лет первой и единственной победе «Зенита» в чемпионате СССР.