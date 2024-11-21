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Геннадий Орлов рассказал, как премировали футболистов «Зенита» за первое золото в истории

Геннадий Орлов рассказал, как премировали футболистов «Зенита» за первое золото в истории
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Известный журналист и комментатор, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов рассказал, как премировали футболистов сине-бело-голубых за первое золото в истории, которое они выиграли в 1984 году.

— Футболисты потом горько иронизировали: спорткомитет подарил чемпионам тренировочные костюмы, завод «Сокол» — по маленькому телевизору. Премии не сравнить было с тбилисским или киевском «Динамо», с московскими клубами. Скромно было. Ясно, что ребята были в какой-то степени обижены.

— Бирюков мне рассказывал, что ставка в чемпионском «Зените» была 250 рублей и 100 — за победу.
— А, например, в Донецке получали до тысячи — только потому, что футболисты были устроены шахтёрами. За первое место в союзных республиках щедро одаривали. Игроки же знают всё друг про друга. ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение. — Прим. «Чемпионата») пыталось поддерживать команду, но конкурировать с целыми республиками в финансовом плане, естественно, не могло, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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