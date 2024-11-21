Орлов: мне на ТВ звонили доложить, как игроки отдыхают. Наверное, это стиль нашей страны

Известный журналист и комментатор, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов вспомнил о бывшем советском и российском футболисте Валерии Брошине.

«Про Брошина можно фильм сделать — это же какая трагедия! Чем он слаб был? Есть люди: выпивают 50−100 граммов — и всё, уже расслаблены. Вот и Валере немножко хватало. Мне на телевидение звонили из всех мест, где бывали футболисты. Считали нужным доложить, как они отдыхают. Наверное, это стиль нашей страны. Один звонит в 12 часов и говорит: «Валера Брошин у нас сейчас в подсобке, сидит с ребятами и выпивает, понимаете?»

Не придавал значения и никому об этом не говорил. Но вот валилось всё на Брошина. Хотя футболист-то был замечательный, выносливый, играл до 40 лет. И бегал больше всех на футбольном поле. Чем Брошин был ценен? Все команды тогда сразу шли вперёд, особенно хозяева. И важно было в центре поля зацепиться за мяч. Брошин это делал великолепно. Валере давали, и он не отдавал мяч, закрывал корпусом, шёл вперёд и, если кто-то пристраивался рядом, пасовал ему. Он был, как Барриос сегодня, но более атакующим, техничным. И то, что его уволили, убрали, это был удар «Зениту». Не было в команде второго такого бойца», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.