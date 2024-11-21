Геннадий Орлов вспомнил пророческие слова Павла Садырина в первый чемпионский год «Зенита»

Известный журналист и комментатор, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов вспомнил о бывшем тренере сине-бело-голубых Павле Садырине.

«Самый яркий в сезоне — выездной матч с «Динамо» Тбилиси. В 1981 году грузины взяли Кубок Кубков УЕФА. Как всегда, тбилисский стадион на 80 тысяч почти под завязку. Матч комментировал легендарный Котэ Махарадзе. По ходу дела эти звёзды — Шенгелия, Гуцаев, Чивадзе — выигрывают у «Зенита» 2:0. Во втором тайме Паша Садырин делает замену. Выходят полузащитник Дмитрий Баранник и Сергей Дмитриев, нападающий. В команде его называли Слон. Здоровый, высокий был. Сейчас сын его играет, очень похож на отца фигурой, бегом. Интересно, что из него получится, способный парень. Дима Баранник мне недавно рассказывал: «Только мы вышли, хозяева забили второй. Мы так с Серёгой переглянулись: ну теперь мы во всём будем виноваты». Но затем, в концовке, Дмитриев забивает два, а третий — Клементьев. И «Зенит» побеждает в Тбилиси 3:2! Вот тогда уже начали серьёзнее говорить о том, что «Зенит» способен конкурировать.

Месяцем ранее «Зенит» встречался в финале Кубка Советского Союза с московским «Динамо». По игре ни в чём не уступал, но в дополнительное время Газзаев и Бородюк по голу забили. Я в тот раз не комментировал — за воротами стоял с Эрнестом Серебренниковым (известный журналист, комментатор, режиссёр. — Прим. «Чемпионата»). Но своими ушами слышал, что Паша Садырин сказал футболистам в раздевалке: «Раз Кубок выиграть не смогли, придётся выиграть чемпионат». Пророческие слова оказались!» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.