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Винисиус Жуниор обнаружил у себя камерунские корни

Винисиус Жуниор обнаружил у себя камерунские корни
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор сдал тест ДНК, по результатам которого стало известно, что его предки жили на территории Камеруна.

Бразильцу официально вручили сертификат, сообщающий об этом, перед матчем отборочного раунда к чемпионату мира — 2026 со сборной Уругвая (1:1). Об этом сообщает Ge.globo.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В этом сезоне нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильского футболиста в € 200 млн.

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