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Геннадий Орлов предположил, почему первое «золото» «Зенита» в СССР осталось и последним

Геннадий Орлов предположил, почему первое «золото» «Зенита» в СССР осталось и последним
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Известный журналист и комментатор, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов предположил, почему первое «золото» сине-бело-голубых в СССР осталось и последним. «Зенит» стал чемпионом Советского Союза в 1984 году.

«Конечно, после чемпионства они все отдыхали, гуляли. А Павел Садырин был начинающим тренером — всего второй сезон возглавлял команду. Сергей Веденеев мне рассказывал: «Уже осенью 1984-го мы качество игры начали терять. Нужно было добавлять новых футболистов, что-то делать. Эти два матча, с «Шахтёром» и «Металлистом», мы по инерции выиграли».

Был и один важный психологический нюанс. Я не слышал от ребят разговоров: мол, в следующем сезоне мы удержим первое место. Нет. Они все были довольны тем, что произошло. Им отовсюду напоминали: вы уже вошли в историю! И они не знали, как себя держать дальше. Психологически ребята оказались не готовы к своему триумфу. Это ключевой момент», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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