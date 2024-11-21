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Орлов: игроки «золотого» «Зенита» потихоньку предали Садырина, и команда развалилась

Орлов: игроки «золотого» «Зенита» потихоньку предали Садырина, и команда развалилась
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Известный журналист и комментатор, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов рассказал, из-за чего случился бунт игроков сине-бело-голубых против тренера Павла Садырина в 1987 году.

«У Паши были оппоненты в спорткомитете, и они взяли линию на смену тренера. При мне завотделом пропаганды обкома партии увещевала Садырина: «Павел Фёдорович, если у вас в команде разногласия, так избавьтесь от них и набирайте новых». На что он ответил: «Я так не могу, они же все мои».

А игроки написали против него письмо. Мягко говоря, потихоньку предали его. Как минимум половина потом признала, что они были неправы. Так команда и развалилась. Каждый из них на своей позиции играл очень неплохо, но додержать эту команду они не сумели. И больше в Союзе она не поднялась», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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