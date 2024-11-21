Геннадий Орлов: «Зенит» сейчас получает компенсацию за то, что недополучил в СССР

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о финансовой поддержке «Зенита» «Газпромом» и шести чемпионских титулах сине-бело-голубых подряд.

«При Союзе московские команды забирали игроков со всей страны. ЦСКА загонял в армию лучших молодых футболистов. Динамовские команды — это тоже армейская служба. А как профсоюзным клубам существовать и с ними конкурировать? Только «Спартак» как-то умудрялся.

Ленинград многие десятилетия был великим городом с областной судьбой. И теперь «Зенит» получает компенсацию за то, что недополучил в СССР», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.