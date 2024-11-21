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Каррагер вспомнил, почему завершил профессиональную карьеру игрока

Каррагер вспомнил, почему завершил профессиональную карьеру игрока
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер вспомнил, почему завершил профессиональную карьеру футболиста. Каррагер выступал за мерсисайдский клуб с 1996 по 2013 год.

«Когда я только начал играть, то поставил перед собой цель — не менее 50 матчей за сезон. С 2000 года так оно и было, только в одном сезоне я сыграл меньше из-за перелома ноги. Я играл каждые три дня, ведь если бы было иначе, я бы просто закончил карьеру в двадцать с небольшим. Я бы ни за что не согласился на роль запасного, но ближе к концу оказался на скамейке.

Хуже всего было на следующий день после игры — футболисты, которые не выходили на поле, появлялись на тренировочном полигоне. И мне было неловко. Я все понимал, я мог поделиться опытом с молодыми парнями, но меня не покидала мысль: «Что же я здесь делаю?» В сезоне-2012/2013 я сыграл последние 10-12 игр, и это был отличный способ завершить карьеру», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

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