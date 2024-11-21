Родри — о «ЗМ»: у Испании был величайший период, но шло время Месси и Роналду

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри высказался о количестве «Золотых мячей» у испанских футболистов.

«У Испании был один из величайших периодов в истории (сборная Испании выиграла чемпионат мира и два чемпионата Европы в период с 2008 по 2012 год. — Прим. «Чемпионата»), здесь одни из самых сильных футболистов, поэтому было странно, что у нас был только один «Золотой мяч», но тогда было время двух марсиан — Месси и Роналду», — приводит слова Родри Diario AS.

Напомним, Родри получил «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона. В этом сезоне полузащитник провёл три игры, а затем получил травму крестообразной связки колена.