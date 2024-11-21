Гендиректор «Баварии» Дрезен — о Компани: хорошее приобретение для нас

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о главном тренере мюнхенской команды Венсане Компани. По словам Дрезена, бельгиец ставит симпатичный футбол, ради которого болельщики приходят на стадион. Венсан возглавил «Баварию» прошлым летом.

«Мы снова видим футбол, ради которого болельщики с удовольствием идут на стадион. Сейчас «Бавария» не так часто использует разных игроков, как год назад. В этом отношении Венсан, безусловно, исключительно хорошее приобретение для нас. Мы играем в привлекательный футбол, забиваем много голов. Думаю, мы на правильном пути», — приводит слова Дрезена Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).