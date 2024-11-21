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Зинченко рассказал о хитростях главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты

Зинченко рассказал о хитростях главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты
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Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как перед играми может схитрить главный тренер «канониров», испанский специалист Микель Артета.

«Я видел, как Микель Артета говорил травмированным игрокам приехать на командном автобусе и зайти в раздевалку со своими вещами, чтобы сбить с толку тренера другой команды. Артета любит играть в игры разума с соперниками!» — приводит слова Зинченко известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Александр Зинченко выступает за «Арсенал» с 2022 года. Ранее украинец играл за «Манчестер Сити», ПСВ и «Уфу».

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