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Газзаев — о Дзюбе в сборной России: Карпин обязан был пойти навстречу Артёму

Газзаев — о Дзюбе в сборной России: Карпин обязан был пойти навстречу Артёму
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Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

— Перед матчами с Брунеем и Сирией развернулась дискуссия, а не вернуть ли хотя бы на одну игру Артёма Дзюбу? Чтобы он забил тот самый гол, который сделает его лучшим бомбардиром в истории сборной России.
— Я абсолютно согласен. Думаю, что он Брунею как минимум два-три мяча бы забил. Дзюба сделал много для российского футбола. Я считаю, что главный тренер должен был и обязан был пойти ему навстречу, — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

36-летний Дзюба не провёл за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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