Газзаев предположил, нужно ли Чалову возвращаться в РПЛ из ПАОКа

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев высказался о нападающем греческого ПАОКа и сборной России Фёдоре Чалове.

— Кто-то показал себя в матчах с Брунеем и Сирией. А Фёдор Чалов, кажется, разочаровал.

— Я не удивлён. Он не очень убедительно сегодня играет и у себя в клубе Греции. Видно, что неуверенность какая-то появилась. Конечно, в ЦСКА он выглядел гораздо увереннее и лучше.

— Может, надо возвращаться?

— Это только ему решать, — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл за греческий клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить всего один мяч. Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.