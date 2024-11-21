«Зенит» поздравил болельщиков с годовщиной чемпионства СССР

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях отметил 40-летнюю годовщину победы клуба в чемпионате СССР.

«21 ноября 1984 года футбольный клуб «Зенит» разгромил в СКК харьковский «Металлист» (4:1) и впервые в истории завоевал звание чемпионов страны.

Сине-бело-голубые от всей души поздравляют всех болельщиков с годовщиной этой легендарной победы! Каждый новый титул — историческое достижение, но первое чемпионство — шаг к вечной славе. С праздником!» — написано в сообщении клуба.

Во времена СССР этот титул остался единственным для «Зенита». Клуб становился чемпионом России 10 раз, последние шесть из них подряд.