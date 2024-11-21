Стала известна позиция «Ливерпуля» по возможному приобретению Тчуамени

Футбольный клуб «Ливерпуль» не заинтересован в приобретении полузащитника сборной Франции и мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. Об этом сообщает This is Anfield со ссылкой на слова известного британского журналиста Джеймса Пирса.

«В «Реале» много говорят о Тчуамени, не так ли? По слухам, его хотят продать. Насчёт «Ливерпуля» информация возникла оттого, что пару лет назад «красные» были в нём заинтересованы, однако футболист принял решение перейти в «Реал». Мне сказали, что на данном этапе в этом (информации, что «Ливерпуль» хочет приобрести Орельена. — Прим. «Чемпионата») нет ничего конкретного. Посмотрим, что будет в январе», — приводит слова Пирса источник.

Тчуамени — воспитанник «Бордо». За «Реал» француз играет с 2022-го, к «сливочным» он присоединился из «Монако».