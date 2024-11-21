Свен Карич рассказал, кто может решить проблемы «Спартака»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Свен Карич поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче. Футболист считает, что именно сербский наставник мог бы решить все проблемы красно-белых.

«Думаю, Станкович — тот человек, который может решить проблемы «Спартака». Я не знаю его лично и не могу сказать, как он строит свою работу. Он отлично справлялся в «Црвене Звезде», но в России всё будет зависеть и от него, и от команды», — приводит слова Карича «РБ Спорт».

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Ранее команду на временной основе после ухода Гильермо Абаскаля возглавлял Владимир Слишкович.