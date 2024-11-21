Газзаев — о Захаряне: уже второй год пошёл в «Реале Сосьедад», а он толком так и не играл

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев высказался о российском полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. По словам Газзаева, Захарян рискует потерять возможность играть за «Сосьедад».

«У Арсена всё время почему-то травмы, всё время почему-то какие-то проблемы. Уже второй год пошёл, а он толком так и не играл. Завтра его отдадут куда-нибудь в аренду, так и пойдёт парень», — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

Напомним, в августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.