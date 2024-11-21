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Наир Тикнизян: я бы пригласил Эдика Сперцяна в «Локомотив»

Наир Тикнизян: я бы пригласил Эдика Сперцяна в «Локомотив»
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Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о желании играть в одном клубе с полузащитником «Краснодара» и партнёром по национальной команде Эдуардом Сперцяном.

«Я бы пригласил Эдика Сперцяна. С ним у меня хорошее взаимопонимание, но я понимаю, что это невозможно. Очень надеюсь, что Сперцян продолжит карьеру в европейском чемпионате, потому что он футболист уровня чемпионата топ-5. Я часто вижу Эдика и знаю все его качества. Они у него на очень хорошем уровне», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Эдуард Сперцян провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России.

В воскресенье, 17 ноября, сборная Армении обыграла Латвию в матче 6-го тура Лиги С Лиги наций УЕФА со счётом 2:1. Эдуард Сперцян отметился голом, как и Наир Тикнизян, он провёл на поле весь матч.

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