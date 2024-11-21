Хуан Мата стал совладельцем клуба МЛС

Испанский футболист полузащитник австралийского «Вестерн Сидней Уондерерс» Хуан Мата вошёл в число совладельцев американского «Сан-Диего». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Сан-Диего» объявляет о крупном пополнении в группе собственников клуба: легенда испанского футбола и чемпион мира Хуан Мата присоединился к нему в качестве партнёра. Мата является первым действующим международным футболистом, владеющим долей в Major League Soccer (МЛС), и присоединяется к Дэвиду Бекхэму, став лишь вторым международным игроком, который стал владельцем в клубе МЛС», — написано в заявлении «Сан-Диего».