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Словенский новичок «Пари НН» охарактеризовал Гончаренко

Словенский новичок «Пари НН» охарактеризовал Гончаренко
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Защитник «Пари НН» Свен Карич охарактеризовал главного тренера команды Виктора Гончаренко. Словенец отметил, что белорусский специалист — тренер современной формации. Футболист назвал Гончаренко спокойным и нормальным человеком.

«Гончаренко — хороший тренер, я бы сказал, современной формации. Тренировочный процесс нравится, российские одноклубники говорят, что у всех в России занятия строятся примерно так. Какой Гончаренко? Спокойный. Нормальный. И больше пока сложно ещё что-то сказать», — приводит слова Карича «РБ Спорт».

Напомним, Карич пополнил состав «Пари НН» в сентябре 2024 года. Ранее он высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

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