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Хуан Мата прокомментировал заключение партнёрского соглашения с «Сан-Диего»

Хуан Мата прокомментировал заключение партнёрского соглашения с «Сан-Диего»
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Испанский футболист полузащитник австралийского «Вестерн Сидней Уондерерс» Хуан Мата высказался о том, что вошёл в число совладельцев американского «Сан-Диего».

«Присоединение к ФК «Сан-Диего» в качестве партнёра — это прекрасная возможность помочь создать что-то действительно особенное в городе и лиге, которые переживают невероятный рост. Приверженность как этого клуба, так и «Права на мечту» влиянию на общество, совершенству и стремлению к долгосрочному успеху полностью соответствует моим собственным ценностям. Я с нетерпением жду возможности поделиться своим опытом и страстью к игре и работать вместе со всеми здесь, чтобы построить клуб, который вдохновляет как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Маты официальный сайт клуба.

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