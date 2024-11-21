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Шалимов: состав сборной России на матч с Сирией можно назвать основным

Шалимов: состав сборной России на матч с Сирией можно назвать основным
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Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о составе сборной России на товарищеский матч с национальной командой Сирии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«После игры в Краснодаре из сборной уехали шесть футболистов — и тот состав, который был на Сирию, можем назвать основным. Но всё же, если брать по позициям, то я бы назвал Кругового намного более явным кандидатом на позицию левого защитника, чем Горшков», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч между Россией и Сирией состоялся 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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