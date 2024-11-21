Митрофанов высказался о характере матча Кубка России «Амкал» — «Коломна»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России «Амкал» — «Коломна». Ранее сообщалось, что департамент защиты игры РФС проводит служебное расследование по характеру этой встречи. «Амкал» одержал победу со счётом 8:1, пять мячей были забиты в первом тайме.

«Пока я не видел заключений, которые бы подтверждали факты договорного матча. Насколько я понимаю, это могла быть просто слабая и бездарная игра команды», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

«Амкал» покинул розыгрыш Кубка России в четвёртом раунде Пути регионов, проиграв владикавказской «Алании» (0:1).