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Митрофанов высказался о характере матча Кубка России «Амкал» — «Коломна»

Митрофанов высказался о характере матча Кубка России «Амкал» — «Коломна»
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России «Амкал» — «Коломна». Ранее сообщалось, что департамент защиты игры РФС проводит служебное расследование по характеру этой встречи. «Амкал» одержал победу со счётом 8:1, пять мячей были забиты в первом тайме.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
01 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
8 : 1
Коломна
Коломна
1:0 Костюков – 12'     2:0 Маврин – 18'     3:0 Пичугин – 33'     4:0 Костюков – 41'     5:0 Костюков – 44'     6:0 Имаев – 47'     7:0 Агекян – 55'     7:1 Тетеркин – 65'     8:1 Агекян – 69'    

«Пока я не видел заключений, которые бы подтверждали факты договорного матча. Насколько я понимаю, это могла быть просто слабая и бездарная игра команды», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

«Амкал» покинул розыгрыш Кубка России в четвёртом раунде Пути регионов, проиграв владикавказской «Алании» (0:1).

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