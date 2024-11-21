Митрофанов высказался о характере матча Кубка России «Амкал» — «Коломна»
Поделиться
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России «Амкал» — «Коломна». Ранее сообщалось, что департамент защиты игры РФС проводит служебное расследование по характеру этой встречи. «Амкал» одержал победу со счётом 8:1, пять мячей были забиты в первом тайме.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
01 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
8 : 1
Коломна
Коломна
1:0 Костюков – 12' 2:0 Маврин – 18' 3:0 Пичугин – 33' 4:0 Костюков – 41' 5:0 Костюков – 44' 6:0 Имаев – 47' 7:0 Агекян – 55' 7:1 Тетеркин – 65' 8:1 Агекян – 69'
«Пока я не видел заключений, которые бы подтверждали факты договорного матча. Насколько я понимаю, это могла быть просто слабая и бездарная игра команды», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
«Амкал» покинул розыгрыш Кубка России в четвёртом раунде Пути регионов, проиграв владикавказской «Алании» (0:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 21 ноября 2024
-
10:37
-
10:29
-
10:23
-
10:22
-
10:20
-
10:15
-
10:13
-
09:51
-
09:47
-
09:43
-
09:40
-
09:20
-
09:18
-
09:12
-
09:10
-
08:55
-
08:35
-
08:33
-
08:30
-
08:25
-
08:14
-
08:10
-
07:53
-
07:45
-
07:45
-
07:18
-
05:56
-
04:56
-
04:55
-
04:44
-
04:29
-
04:22
-
04:13
-
03:57
-
03:51