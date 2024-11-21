Шикунов: Станкович уже обжёгся на «Локомотиве». Думаю, сделает выводы

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем дерби красно-белых с «Локомотивом». Игра состоится 23 ноября на поле «Спартака».

«В защите с «Локомотивом» будут играть те, кто есть в распоряжении команды. Что тут сделаешь? Никто не ожидал, что Бабич получит травму в сборной. Это большая потеря. Надеюсь, по-другому выстроят игру в этот раз. Станкович уже обжёгся на «Локомотиве». Он тогда сам признал, что неправильно выстроил схему. Думаю, сделает выводы. Надеемся, что вылезет из ситуации. Но в футболе возможно всё. Была же пауза на сборные, а матчи после этого всегда непредсказуемы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.