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Шикунов: Станкович уже обжёгся на «Локомотиве». Думаю, сделает выводы

Шикунов: Станкович уже обжёгся на «Локомотиве». Думаю, сделает выводы
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Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем дерби красно-белых с «Локомотивом». Игра состоится 23 ноября на поле «Спартака».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В защите с «Локомотивом» будут играть те, кто есть в распоряжении команды. Что тут сделаешь? Никто не ожидал, что Бабич получит травму в сборной. Это большая потеря. Надеюсь, по-другому выстроят игру в этот раз. Станкович уже обжёгся на «Локомотиве». Он тогда сам признал, что неправильно выстроил схему. Думаю, сделает выводы. Надеемся, что вылезет из ситуации. Но в футболе возможно всё. Была же пауза на сборные, а матчи после этого всегда непредсказуемы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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