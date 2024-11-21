«Зенит» выпустил пакеты в честь 40-летней годовщины чемпионства СССР

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях представил сувенирный пакет, посвящённый 40-летней годовщине чемпионства клуба во времена СССР.

Фото: ФК «Зенит»

«В 1984 году футбольный клуб «Зенит» впервые в своей истории выиграл чемпионат СССР. Команда и город бурно праздновали это долгожданное событие, и каждому хотелось оставить частичку этой исторической победы себе на память.

В начале 1980-х производства атрибутов с клубной символикой в современном понимании ещё не существовало, поэтому всем тогда особенно запомнились полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР. «Зенит». 1984», созданные в огромном количестве на предприятии «Ленбытхим».

В ноябре 2024-го, специально к юбилею первого чемпионства, сине-бело-голубые выпустили ограниченным тиражом точную копию тех самых пакетов с узнаваемым дизайном, которые 40 лет назад стали, по сути, первым образцом клубной атрибутики», — написано в сообщении.