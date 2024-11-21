Газзаев: админресурс у «Спартака» и других команд не ниже, чем у «Зенита»

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос, помогает ли «Зениту» выигрывать административный ресурс. По мнению Газзаева, другие российские топ-клубы тоже обладают таким ресурсом.

«Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше. И поэтому валить всё на то, что деньги играют, неправильно», — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На четвёртом месте находится «Динамо», на пятом — «Спартак».