Игнатьев: России достались простые соперники, нет смысла говорить о результатах

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о товарищеских матчах национальной команды в 2024 году.

«В этом году сборной России достались достаточно простые соперники. Нет смысла говорить о каких-то выдающихся результатах, но при этом надо отдать должное нашей команде. Задача, которая стоит в каждой игре, была выполнена. Они побеждали в каждом матче и не пропустили ни одного гола. Командные связи у нас выше. На сегодняшний день Карпин определил всех игроков сборной с точки зрения тактики. Это говорит о его работе.

Хотелось бы, чтобы Россия сыграла с командами уровня Франции и Италии, где можно было бы себя протестировать. В этом году мы выступали в роли мэтров, тестировали соперников», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.