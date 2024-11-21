Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Москва сообщили о нападении на 16-летнего болельщика после матча с «Амкалом»

В «Динамо» Москва сообщили о нападении на 16-летнего болельщика после матча с «Амкалом»
Комментарии

Пресс-служба московского «Динамо» в социальных сетях опубликовала сообщение о нападении на 16-летнего болельщика Максима после товарищеского матча с медийным «Амкалом». Встреча состоялась в воскресенье, 17 ноября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Амкал» одержал победу со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'     2:2 Гладышев – 45'     2:3 Пичугин – 47'    

«После матча «Динамо» — «Амкал» неизвестные напали и ограбили 16-летнего болельщика бело-голубых Максима», — написано в заявлении клуба.

Клуб обратился к болельщику и его родным, чтобы пригласить их на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо».

«В беде не оставим», — добавили в «Динамо».

Материалы по теме
«Амкал» забил три «Динамо» и выиграл! Но матч омрачила адская травма с открытым переломом
«Амкал» забил три «Динамо» и выиграл! Но матч омрачила адская травма с открытым переломом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android