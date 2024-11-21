В «Динамо» Москва сообщили о нападении на 16-летнего болельщика после матча с «Амкалом»

Пресс-служба московского «Динамо» в социальных сетях опубликовала сообщение о нападении на 16-летнего болельщика Максима после товарищеского матча с медийным «Амкалом». Встреча состоялась в воскресенье, 17 ноября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Амкал» одержал победу со счётом 3:2.

«После матча «Динамо» — «Амкал» неизвестные напали и ограбили 16-летнего болельщика бело-голубых Максима», — написано в заявлении клуба.

Клуб обратился к болельщику и его родным, чтобы пригласить их на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо».

«В беде не оставим», — добавили в «Динамо».