В «Динамо» Москва сообщили о нападении на 16-летнего болельщика после матча с «Амкалом»
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Пресс-служба московского «Динамо» в социальных сетях опубликовала сообщение о нападении на 16-летнего болельщика Максима после товарищеского матча с медийным «Амкалом». Встреча состоялась в воскресенье, 17 ноября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Амкал» одержал победу со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10' 1:1 Пичугин – 18' 1:2 Карпов – 22' 2:2 Гладышев – 45' 2:3 Пичугин – 47'
«После матча «Динамо» — «Амкал» неизвестные напали и ограбили 16-летнего болельщика бело-голубых Максима», — написано в заявлении клуба.
Клуб обратился к болельщику и его родным, чтобы пригласить их на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо».
«В беде не оставим», — добавили в «Динамо».
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