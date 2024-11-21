Кирилл Левников обслужит московское дерби «Спартак» — «Локомотив»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

22 ноября, пятница

«Рубин» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко.

23 ноября, суббота

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

24 ноября, воскресенье

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Факел» – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Пари Нижний Новгород» – «Динамо» Махачкала: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гончар.