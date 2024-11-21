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Борис Игнатьев: команды уровня Уругвая соответствуют нашим целям

Борис Игнатьев: команды уровня Уругвая соответствуют нашим целям
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о возможном товарищеском матче национальной команды с Уругваем. Ранее сообщалось, что достигнута устная договорённость о проведении встречи в ноябре 2025 года.

«Конечно, команды уровня Уругвая как раз соответствуют нашим целям и притязаниям. Нам надо смотреть на свои возможности в таком матче. Было бы хорошо сыграть с ними», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2024 года.

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