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Игорь Шалимов: интерес к сборной России сохраняется

Игорь Шалимов: интерес к сборной России сохраняется
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Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о ноябрьских матчах сборной России. По мнению Шалимова, болельщикам интересны любые игры национальной команды, включая такие, как с Брунеем.

«На мой взгляд, этот год сборной показал ещё раз, что в нынешней ситуации надо играть у себя дома, давать праздник своим болельщикам — интерес к команде сохраняется, несмотря на международный бан. Видимо, изменился и болельщик, потому что на матч люди идут как на концерт — необязательно, чтобы было соперничество, классный футбол. Главное — чтобы было весело до и после матча, были концерт и танцы с конкурсами, обязательно раздача автографов и много голов. Песня до игры, песня после игры, всем нескучно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч между Россией и Сирией состоялся 19 ноября. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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